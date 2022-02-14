Украина предложила Белоруссии возобновить сотрудничество по безопасности

Министр обороны Украины Резников 14 февраля позвонил министру обороны Белоруссии Хренину, чтобы обсудить вопросы деэскалации и сотрудничества. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и министр обороны Украины Алексей Резников в понедельник 14 февраля провели телефонные переговоры. Пресс-служба белорусского МО отмечает, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Министры обсудили сотрудничество двух стран в военной сфере и имеющиеся «болевые точки». Разговор шел также о конкретных шагах по укреплению безопасности и атмосферы доверия в регионе, сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Виктор Хренин во время беседы отметил, что Белоруссия не является инициатором напряженности в отношениях двух стран.

Алексей Резников заявил о необходимости возобновить сотрудничество между Белоруссией и Украиной, уточнив, что двум странам необходимо активизировать сотрудничество в области взаимного доверия и безопасности. Главы военных ведомств обозначили конкретные шаги в этом направлении.

«Министры обсудили проведение мероприятий подготовки Вооруженных Сил. И выразили уверенность, что данные мероприятия не несут угроз безопасности братским странам», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Министры договорились о визитах военных атташе на украинские и российско-белорусские учения.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины вступать в НАТО помог бы переговорам о гарантиях безопасности.

Также сообщалось, что посол Украины в Великобритании Пристайко в эфире радио BBC заявил, что его страна может отказаться от вступления в НАТО, чтобы остановить войну. Подробности здесь на kp.ru.