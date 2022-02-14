Россияне назвали самые романтичные города

Исследование: Санкт-Петербург, Москва и Сочи названы самыми романтичными городами России Фото: Артем КИЛЬКИН

Аналитики сервиса "Работа.ру" провели опрос и выяснили, что по мнению респондентов, самыми романтичными городами России является Санкт-Петербург (36%), Москва (27%) и Сочи (19%).

Так, среди преимуществ северной столицы большинство опрошенных отметили парки и скверы для свиданий, музеи и выставки, а также красивую природу, рассказывает издание Lenta.ru.

Кроме того, в рейтинг романтичных городов вошли Ялта и Калининград.

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