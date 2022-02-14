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Происшествия14 февраля 2022 12:37

Двое греков стали жертвами стрельбы в кафе на востоке Украины

После инцидента глава МИД Греции запросил телефонный разговор с украинским коллегой
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Двое греков стали жертвами стрельбы в кафе на востоке Украины

Двое греков стали жертвами стрельбы в кафе на востоке Украины

Фото: REUTERS

Два этнических грека стали жертвами стрельбы с участием украинских военных в селе около линии соприкосновения в Донбассе. Такое заявление в понедельник, 14 февраля, сделали в Министерстве иностранных дел Греции.

Как отметили в греческом внешнеполитическом ведомстве, стрельба произошла в селе Гранитная, когда трое украинских военных устроили спор «по незначительному поводу» с группой греков. В результате два человека погибли, а еще двое получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

«Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», - сообщили в министерстве, отметив, что в связи со случившимся министр иностранных дел Греции Никос Дендиас запросил телефонный разговор с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой.

В пресс-службе регионального управления полиции сообщают, что в ночь на воскресенье, 13 февраля, украинские военнослужащие открыли стрельбу во время конфликта с этническими греками в кафе, расположенном в Донецкой области. Уточняется, что одним из погибших оказался нацгвардеец, а вторым - гражданское лицо.