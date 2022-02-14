Сенатор Совфеда обвинил Запад в отказе от обязательств в сфере безопасности

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Западные партнеры последовательно выражают отказы от обязательств в сфере обеспечения безопасности, контроля над вооружениями, заявил руководитель международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

"Мировое сообщество сталкивается с вызовами, носящими глобальный характер. Речь идет об угрозе расползания по миру орудия массового уничтожения, нелегального трафика оружия, наркоторговле, коррупции, киберпреступности", - заявил политик в ходе круглого стола сегодня, 14 февраля.

Также Карасин считает, что отдельной угрозой выступает кризис системы контроля над вооружениями. При этом "Соединенные Штаты последовательно отказываются от взятых на себя обязательств в этой сфере", подчеркнул сенатор.

Как ранее писал kp.ru, США передали России ответ на инициативы по безопасности. Отмечалось, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне сообщений о передаче РФ ответа на предложения в сфере безопасности 26 января намерен провести пресс-конференцию.