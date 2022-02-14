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Политика14 февраля 2022 12:48

Реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности занимает 10 страниц

Лавров заявил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности занимает 10 страниц
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лавров заявил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности занимает 10 страниц

Лавров заявил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности занимает 10 страниц

Фото: REUTERS

Реакция Москвы на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована и занимает десять страниц. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи президентом России Владимиром Путиным.

«Он сформулирован на десяти страницах», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в ходе встречи с главой государства.

Как писал сайт kp.ru, Лавров также сообщил, что на ключевые предложения по гарантиям безопасности Вашингтон дал отрицательный ответ, отметив, что Россия внимательно изучила ответы США и НАТО по гарантиям безопасности.

Напомним, в предложениях по гарантиям безопасности российская сторона предлагала США и НАТО выработать прочные договоренности, которые исключают продвижение Североатлантического альянса на восток, а также размещение нового оружия в непосредственной близости от российской территории.