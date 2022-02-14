ЛДПР намерена судиться с изданиями, публиковавшими ложные сведения о здоровье Жириновского

ЛДПР прекращает сотрудничество с изданиями, опубликовавшими недостоверную информацию о здоровье Жириновского и намерена обратиться в суд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЛДПР заявила о прекращении сотрудничества с изданиями, которые публикуют недостоверную информацию о здоровье лидера партии Владимира Жириновского. Руководство партии заявило о «беспрецедентном уровне лжи» интернет-изданий по этому поводу.

«Мы столкнулись с беспрецедентным уровнем лжи. Ежедневно выходят статьи с ложной информацией о здоровье Владимира Вольфовича. Медиа ссылаются на «анонимные источники», хотя ни один «инсайд» не оправдался», - говорится в опубликованном в понедельник 14 февраля на официальной странице ЛДПР в Facebook заявлении.

В ЛДПР призвали средства массовой информации прекратить перепечатку анонимных слухов о состоянии здоровья политика.

«ЛДПР перестаёт сотрудничать с рядом изданий, которые публиковали ложную информацию без проверки фактов. Призываем СМИ, которые ценят репутацию, прекратить перепечатывать анонимные слухи о здоровье Председателя ЛДПР Владимира Жириновского», - сказано в заявлении.

Также в заявлении рассказывается о состоянии здоровья Жириновского. Сообщается, что он идет на поправку и продолжает руководить ЛДПР – общается с помощниками, передает поручения, работает с документами, читает прессу.

В ЛДПР заявили о намерении обратиться в суд по поводу недостоверных публикаций

Ранее сообщалось, что ЛДПР обратилась в правоохранительные органы с призывом найти и наказать лиц, которые распространяют слухи о смерти лидера либерал-демократов Владимира Жириновского.

14 февраля Пятый канал сообщил, что медики диагностировали очаги воспаления в головном мозге у Владимира Жириновского. Подробности здесь на kp.ru.