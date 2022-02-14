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Политика14 февраля 2022 13:00

В Совфеде заявили о панике украинских олигархов из-за возможной провокации США

Сенатор Цеков заявил, что отъезд олигархов с Украины говорит о панике в стране
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
В Совфеде заявили, что отъезд олигархов с Украины говорит о панике в стране

В Совфеде заявили, что отъезд олигархов с Украины говорит о панике в стране

Фото: REUTERS

Член международного комитета Совета Федерации, сентор от Крыма Сергей Цеков заявил, что отъезд украинских олигархов из страны говорит о поднявшейся в стране паник.

Парламентарий отметил, что бизнесмены боятся провокаций со стороны США.

"Они поняли что американцы с компанией пытаются превратить Украину в поле битвы, подталкивая на конфликт", - пояснил парламентарий в беседе с изданием Lenta.ru.

Напомним, украинские бизнесмены и олигархи покидают страну чартерными рейсами, 13 февраля с территории Украины вылетело около 20 чартеров и частных самолётов, рассказывает RT.

Что касается депутатов, то по сведениям украинских журналистов, порядка 37 депутатов, преимущественно из фракции "Слуга народа", вдруг озаботились какими-то срочными делами за пределами Украины. Самая весомая причина оказалась у руководителя фракции "Голос" в парламенте Александры Устиновой, улетевшей рожать в США.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди ранее оценила отказ экс-президента Украины Петра Порошенко от предложенного ему политического убежища в РФ.

"Гуманное предложение президента России Владимира Путина о возможности предоставления политического убежища экс-президенту Украины Петру Порошенко не нашло благодарности в "шоколадном" сердце бывшего президента и настоящего олигарха Украины", - цитируют ироничное заявление Ковитиди "Известия"