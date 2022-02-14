Комитет Госдумы рекомендовал ужесточить наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству советовал принять поправку о лишении свободы до одного года за укрывательство тяжких преступлений, которые были совершены в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Это следует из поправок к проекту, усиливающему меры защиты детей от насилия, который представлен в базе парламента.

Согласно предложенным поправкам, укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей, которые не достигли четырнадцатилетнего возраста, наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или заработной платы, а также любого другого дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года или же лишением свободы на тот же срок.

Напомним, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за ужесточение наказания за первое преступление для педофилов. Как писал сайт kp.ru, депутат напомнил о вступлении в силу закона о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов или тех, кто совершил преступление против двух и более несовершеннолетних. По его словам, нужно ужесточать наказание и для тех, кто впервые совершил подобное преступление.