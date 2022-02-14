Москвич пожаловался на отсутствие белых людей в рекламе Nike Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Москвы подал заявление в Следственный комитет с просьбой о проверке американской компании Nike на предмет расовой дискриминации. Об этом РИА Новости рассказал сам заявитель Евгений Смирнов.

В заявлении, которое было подано на имя главы ведомства Александра Бастрыкина, москвич указал, что на сайте Nike почти все модели - представители негроидной и монголоидной расы. Но, как считает Смирнов, абсолютное большинство россиян — это европеоиды.

Заявитель, как он сам рассказал, хотел решить этот вопрос со службой поддержки клиентов компании. В частности, он предложил "бесплатную помощь в подборе моделей для ликвидации расового дисбаланса", но ему отказали. Также ему отказались объяснять, на основании какого принципа производится отбор моделей для российского сайта.

Как стало известно ранее, житель Саратова засудил кинотеатр за длинную рекламу перед фильмом. Ему вернули деньги за билет и компенсировали моральный ущерб.