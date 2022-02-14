Кадыров обратился к Зеленскому с призывом выполнять Минские соглашения

Рамзан Кадыров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, отметив, что сегодня «как никогда» необходимо выполнять Минские соглашения.

«Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий … Вы, как гарант конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для ... установления мира», - обратился к украинскому лидеру в Telegram-канале.

Кадыров также отметил, что ни президент России Владимир Путин, ни россияне не желают эскалации ситуации. В своем обращении к жителям Украины он указ на то, что любит эту страну.

«Русские и украинцы — один славянский народ, с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого "западного мира" со всеми его вырожденческими "ценностями" и русофобской истерией», - отметил он, выразив надежду, что жители Украины восстановят историческую справедливость без «чьей-либо помощи извне».

Напомним, накануне директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук заявил, что за последние семь лет Киев не выполнил практически ничего из предусмотрено Минскими соглашениями. Среди прочего дипломат указал на то, что на Украине не проведена конституционная реформа и децентрализация, а также не объявлена амнистия.