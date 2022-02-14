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В мире14 февраля 2022 13:34

Премьер Британии Джонсон призвал Европу к отказу от "Северного потока – 2"

Борис Джонсон считает ситуацию вокруг Украины крайне опасной
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон охарактеризовал ситуацию вокруг Украины очень опасной.

Он отметил, что есть "знаки", говорящие о серьезной подготовке к эскалации на Украине.

"Нам следует осознавать, что ситуация крайне опасная, поскольку мы на краю пропасти, но у президента России Владимира Путина еще есть время отступить", - заявил Джонсон.

При этом британский премьер подчеркнул, что Запад должен быть готов к введению жесткого пакета антироссийских санкций и поиску альтернативных источников энергии вместо "Северного потока - 2".

Напомним, Запад обвиняет Россию в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. Но российские власти это категорически отрицают и постоянно делают заявления, что никому ничем не угрожают, а такого рода риторику используют в качестве предлога для размещения большего количества военной техники НАТО рядом с российскими границами.

Как ранее писал kp.ru, немецкий дипломат призвал не шантажировать Россию "Северным потоком-2". Переговоры, по его мнению, являются подходящим способом "не допустить усиления давления России на своих соседей".