Премьер Британии Джонсон призвал Европу к отказу от "Северного потока – 2"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон охарактеризовал ситуацию вокруг Украины очень опасной.

Он отметил, что есть "знаки", говорящие о серьезной подготовке к эскалации на Украине.

"Нам следует осознавать, что ситуация крайне опасная, поскольку мы на краю пропасти, но у президента России Владимира Путина еще есть время отступить", - заявил Джонсон.

При этом британский премьер подчеркнул, что Запад должен быть готов к введению жесткого пакета антироссийских санкций и поиску альтернативных источников энергии вместо "Северного потока - 2".

Напомним, Запад обвиняет Россию в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. Но российские власти это категорически отрицают и постоянно делают заявления, что никому ничем не угрожают, а такого рода риторику используют в качестве предлога для размещения большего количества военной техники НАТО рядом с российскими границами.

Как ранее писал kp.ru, немецкий дипломат призвал не шантажировать Россию "Северным потоком-2". Переговоры, по его мнению, являются подходящим способом "не допустить усиления давления России на своих соседей".