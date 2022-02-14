Заполненность газохранилищ в Германии составляет почти 35% Фото: REUTERS

Заполненность газохранилищ в Германии находится на уровне около 35%. Такое заявление на брифинге в понедельник, 14 февраля, сделала представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ, отметив, что немецкие власти внимательно следят за ситуацией на рынке.

«Уровень заполненности сейчас составляет почти 35%. Как было заявлено на прошлой неделе, мы внимательно следим за ситуацией на протяжении всей зимы», - заявила представитель ведомства, отметив, что страна обеспечена газоснабжением.

Тем не менее представитель министерства признала, что заполненность хранилищ Германии находится ниже уровня последних лет. «Мы хотим в любом случае в ближайшие годы это изменить», - заявила она.

Напомним, 9 февраля официальный представитель Министерства экономики ФРГ заявила, что обеспокоена ситуацией с заполненностью газохранилищ. В ведомстве отметили, что решение вопроса об увеличении поставок голубого не зависит от государства, а является «вопросом рынка».