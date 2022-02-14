Супруга принца Чарльза Камилла заразилась коронавирусом

Супруга британского принца, инфицированного коронавирусом, тоже заразилась. Фото: REUTERS

Супруга британского принца Чарльза Камилла заразилась коронавирусом и находится на самоизоляции. Об этом сообщила в понедельник 14 февраля пресс-служба официальной резиденции принца Уэльского Кларенс-хауса.

«Ее Королевское Высочество герцогиня Корнуэллская сдала положительный тест на COVID-19 и находится на самоизоляции. Мы следуем правительственным предписаниям», - говорится в сообщении.

Супруге принца Чарльза 74 года. Британские СМИ ранее сообщали, что она трижды вакцинировалась от COVID-19.

10 февраля сообщалось, что коронавирус был обнаружен у принца Чарльза. 73-летний принц после положительного теста соблюдает режим самоизоляции. Накануне он общался с королевой Британии Елизаветой. Сообщений о том, что королева инфицирована ковидом, не поступало.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился известный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. После госпитализации Жириновского СМИ публиковали противоречивые сведения о состоянии его здоровья. ЛДПР заявила о намерении судиться с изданиями, которые распространили недостоверную информацию о здоровье Владимира Жириновского.