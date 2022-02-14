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Общество14 февраля 2022 13:55

В столице капремонт проведут в девяти подземных пешеходных переходах

Все сооружения обновят до конца этого года
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Обработка гранитного камня для облицовки стен подземных пешеходных переходов.

Обработка гранитного камня для облицовки стен подземных пешеходных переходов.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В разных районах Москвы продолжается капитальный ремонт подземных пешеходных переходов.

«В этом году специалисты Комплекса городского хозяйства обновят девять таких сооружений, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Капремонт потребовался из-за частичного разрушения и износа ступеней лестничных сходов и напольного покрытия».

По его словам, в плохом состоянии оказалась и инженерная «начинка» подземных построек. Поэтому в каждом переходе решили провести сразу комплекс работ. Это позволит не только полностью обновить все конструкции, но и повысит комфорт и безопасность сооружений.

КОНКРЕТНО

Во время капремонта:

- вместо керамической плитки на стенах и лестничных сходах появится гранитная облицовка;

- на полу уложат новое покрытие;

- заменят ступени и переходные площадки лестниц;

- обновят системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции;

- приведут в порядок служебные зоны.

ВАЖНО!

Переходы будут закрывать на ремонт частично, чтобы для пешеходов всегда сохранялся привычный подземный маршрут.