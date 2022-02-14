В столице капремонт проведут в девяти подземных пешеходных переходах

Обработка гранитного камня для облицовки стен подземных пешеходных переходов. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В разных районах Москвы продолжается капитальный ремонт подземных пешеходных переходов.

«В этом году специалисты Комплекса городского хозяйства обновят девять таких сооружений, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Капремонт потребовался из-за частичного разрушения и износа ступеней лестничных сходов и напольного покрытия».

По его словам, в плохом состоянии оказалась и инженерная «начинка» подземных построек. Поэтому в каждом переходе решили провести сразу комплекс работ. Это позволит не только полностью обновить все конструкции, но и повысит комфорт и безопасность сооружений.

КОНКРЕТНО

Во время капремонта:

- вместо керамической плитки на стенах и лестничных сходах появится гранитная облицовка;

- на полу уложат новое покрытие;

- заменят ступени и переходные площадки лестниц;

- обновят системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции;

- приведут в порядок служебные зоны.

ВАЖНО!

Переходы будут закрывать на ремонт частично, чтобы для пешеходов всегда сохранялся привычный подземный маршрут.