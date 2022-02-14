В столице капремонт проведут в девяти подземных пешеходных переходах

Обработка гранитного камня для облицовки стен подземных пешеходных переходов.
Фото: Агентство городских новостей МОСКВА
В разных районах Москвы продолжается капитальный ремонт подземных пешеходных переходов.
«В этом году специалисты Комплекса городского хозяйства обновят девять таких сооружений, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Капремонт потребовался из-за частичного разрушения и износа ступеней лестничных сходов и напольного покрытия».
По его словам, в плохом состоянии оказалась и инженерная «начинка» подземных построек. Поэтому в каждом переходе решили провести сразу комплекс работ. Это позволит не только полностью обновить все конструкции, но и повысит комфорт и безопасность сооружений.
КОНКРЕТНО
Во время капремонта:
- вместо керамической плитки на стенах и лестничных сходах появится гранитная облицовка;
- на полу уложат новое покрытие;
- заменят ступени и переходные площадки лестниц;
- обновят системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции;
- приведут в порядок служебные зоны.
ВАЖНО!
Переходы будут закрывать на ремонт частично, чтобы для пешеходов всегда сохранялся привычный подземный маршрут.