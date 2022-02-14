Международные авиалинии Украины начали вывод самолетов за границу по требованию страховщиков Фото: Иван ВИСЛОВ

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) начала вывод лайнеров за границу по требованию страховщиков.

Как передает издание avianews.com, это происходит на фоне распространяемой в СМИ сообщений о намерении страховых компаний перестать покрывать риски при полетах над Украиной в связи с обострением ситуацией вокруг Украины.

На сайте «Международных авиалиний Украины» появился официальный комментарий относительно сложившийся ситуации. «В связи с внешнеполитической ситуацией авиакомпания "Международные авиалинии Украины" получила официальное сообщение от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины», - говорится в заявлении.

Согласно данным пресс-службы, по требованию лизингодателей авиакомпания отправляет пять самолетов Boeing 737-800 в Испанию при сохранении других лайнеров во флоте компании. Кроме того, два самолета направят на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград.

Напомним, накануне на фоне обострения ситуации вокруг Украины несколько стран, посольства которых расположены в незалежной, объявили об эвакуации сотрудников диппредставительств из страны или о том, что рассматривают такую возможность, а также призвали своих граждан покинуть республику.