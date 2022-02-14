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В мире14 февраля 2022 14:20

Главы Минобороны Белоруссии и Украины договорились отправить атташе на военные учения друг друга

Украинский атташе посетит белорусско-российские учения «Союзная решимость – 2022»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Главы Минобороны Белоруссии и Украины договорились отправить атташе на военные учения друг друга

Главы Минобороны Белоруссии и Украины договорились отправить атташе на военные учения друг друга

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе телефонного разговора министр обороны Украины Алексей Резников договорился с белорусским коллегой Виктором Хрениным о посещении военными атташе учений, которые ведут на территории двух стран. Об этом сообщили в понедельник, 14 февраля, в украинском военном ведомстве.

Как говорится в заявлении министерства, «в целях укрепления взаимного доверия» была достигнута договоренность о визите белорусского атташе по вопросам обороны на Украину на военные учения «Метель – 2022», а украинский атташе по вопросам обороны посетит белорусско-российские учения «Союзная решимость – 2022».

В заявлении ведомства также уточняется, что Резников сообщил Хренину о ходе командно-штабных учений «Метель – 2022», отметив их «оборонительный характер».

Кроме того, сообщается, что министры обсудили вопросы реализации мер по повышению доверия и открытости в ходе проведения военных учений около государственной границы, а также «исключение возможных инцидентов и взаимное информирование о возникновении внештатных ситуаций».

«Министры также договорились о продолжении контактов для развития отношений в оборонной сфере в духе добрососедства», - сообщили в военном ведомстве.