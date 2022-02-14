Полиция Украины переходит на усиленный режим службы в период с 14 по 19 февраля 2022 года Фото: REUTERS

Полиция Украины начинает вести усиленный режим несения службы в период с 14 по 19 февраля текущего года. Такое заявление сделала пресс-служба ведомства.

Как уточняется в заявлении, опубликованном на официальном Telegram-канале ведомства, усиленный режим несения службы не должен стать поводом для паники, а вводиться для «защиты и полной готовности».

В пресс-службе пояснили, что «на практике» усиленный режим означает увеличение числа патрулей, которые обеспечивают «публичную безопасность и порядок на улицах», а также «развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране; взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления».

Ранее исполняющий обязанности директора госпредприятия «Украэрорух» Андрей Ярмак заявил, что Украина объявила пространство над Черным морем потенциально опасной зоной для полетов в период с 14 по 19 февраля этого года.

Напомним, ранее несколько стран сообщили об эвакуации сотрудников своих посольств из Украины или о том, что рассматривают такую возможность, призвав своих граждан покинуть страну.