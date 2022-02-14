Зеленский сообщил о разногласиях с Шольцем по "Северному потоку - 2" Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем риски в связи с проектом газопровода «Северный поток – 2», отметив наличие разногласий по данному вопросу.

«Детально обсудили риски для безопасности, связанные с "Северным потоком - 2", и тут у нас есть некоторые разногласия в оценке», - заявил украинский лидер на совместном брифинге с главой немецкого правительства по итогам переговоров в Киеве, отметив, что Украина неизменно рассматривает данный трубопровод «исключительно через призму энергетических угроз и угроз безопасности для нас и в регионе».

Зеленский также подчеркнул, что Украина считает этот проект «геополитическим оружием», поэтому требует энергетических гарантий и гарантий безопасности. «Важно, чтобы Германия стала гарантом продолжения транзита газа через территорию Украины», - заявил он.

По словам украинского президента, немецкий канцлер в ходе разговора подтвердил намерение Германии «наполнить конкретикой и финансовой поддержкой инициативы с зеленой трансформации декарбонизации и развития возобновляемых источников энергии на Украине».

Как писал сайт kp.ru, Шольц в свою очередь заявил Зеленскому, что Германия находится на стороне Украины, а также объявил о выделении кредита Киеву объемом 150 млн евро.