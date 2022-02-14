Фигуристка Валиева рассказала, что эмоционально устала из-за допинг-скандала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская фигуристка Камила Валиева впервые публично выступила после появления новостей о положительной допинг-пробе. В своем коротком интервью спортсменка отметила, что эмоционально устала от всего скандала, который разгорелся вокруг этой допинг-пробы.

«Эти дни были для меня очень сложными, и уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но при этом эмоционально устала. И поэтому слёзы счастья, и наверно, небольшого огорчения», - сказала фигуристка в интервью «Первому каналу».

При этом Валиева отметила, что «безусловно счастлива» выступать на Олимпийских играх и «стараться представлять нашу страну». Спортсменка выразила надежду, что я сможет максимально настроиться, показав далее свои лучшие результаты.

Напомним, в понедельник, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд принял решение, согласно которому российская фигуристка продолжит выступление в личном первенстве на Олимпиаде в Пекине. Однако Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил, что если Валиева попадет на пьедестал Олимпиады 2022 в женском одиночном катании, то церемония награждения не состоится, как это было решено с командным турниром.