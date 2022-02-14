Члены семей литовских дипломатов покинули Украину Фото: REUTERS

Члены семей работающих на Украине литовских дипломатов, а также сотрудники дипмиссий, работа которых не является критически важной, покинули незалежную по рекомендации Министерства иностранных дел Литвы. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщил посол Литвы в Киеве Вальдемарас Серапинас.

«Последние члены семей наших сотрудников в понедельник утром вылетели домой. В Литву также направлена часть персонала», - заявил дипломат в эфире национального радио LRT, отметив, что каких-либо проблем при этом не возникло.

Согласно данным консульского учета, на Украине находится примерно 2,2 тысячи литовских граждан Литвы. Как уточнил посол, около 1,5 тысяч граждан проживают там постоянно.

Напомним, в минувшую субботу, 12 февраля, сразу несколько стран объявили об эвакуации сотрудников своих посольств из Украины или о том, что рассматривают такую возможность, призвав своих граждан покинуть страну. За сутки такие заявление сделали более десяти государств, среди которых и Литва, которая призвала граждан воздержаться от необязательных поездок на Украину, а позже рекомендовала незамедлительно покинуть незалежную.