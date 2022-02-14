CNN: обострение вокруг Украины обрушит рейтинги демократической партии на предстоящих выборах

Аналитики CNN предрекли США экономические проблемы и падение рейтинга демократов в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Фото: REUTERS

Эскалация напряженности вокруг Украины может негативно сказаться на экономике США. Кроме того, обострение обрушит рейтинги демократической партии на предстоящих осенью выборах в конгресс. К такому выводу пришли аналитики телекомпании CNN.

Украинский кризис уже стал катализатором роста цен на нефть. В случае гипотетического «военного конфликта» они могут подскочить выше $100 за баррель, что вызовет рост цен на бензин в США. Издание отмечает, что для американцев это будет весьма болезненным и может привести к росту экономических проблем, падению бирж и снижению рейтинга демократической партии.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько назвал действия Запада «скрытыми санкциями против Украины». Подробности здесь на kp.ru.

Также сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский считает вступление страны в НАТО гарантией безопасности и территориальной целостности этой страны.