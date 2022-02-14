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Общество14 февраля 2022 17:15

Авиарегулятор Италии рекомендовал авиакомпаниям страны не летать над Украиной

Национальная служба гражданской авиации Италии рекомендует авиакомпаниям избегать воздушного пространства Украины
Мария ПАВЛОВА
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Итальянский авиарегулятор рекомендовал авиаперевозчикам этой страны не летать над Украиной.

Итальянский авиарегулятор рекомендовал авиаперевозчикам этой страны не летать над Украиной.

Фото: Сергей ГАПОН

Авиарегулятор Италии дал рекомендации авиакомпаниям страны по возможности избегать воздушного пространства над Украиной. Об этом сообщает в понедельник 14 февраля РИА Новости со ссылкой на Национальную службу гражданской авиации Италии.

«В связи с вашим запросом мы информируем, что ENAC выпустила ноту с предложением всем итальянским авиакомпаниям не заходить в воздушное пространство над Украиной», - цитирует агентство ответ на свой запрос в это ведомство.

Ранее сообщалось, что украинский депутат Гончаренко допустил приостановку полетов над Украиной с 14 февраля 2022 года.

Позже советник главы администрации украинского президента Подоляк заявил, что эта страна не видит смысла закрывать свое воздушное пространство, а в офисе Зеленского уточнили, что Европейское агентство авиабезопасности не предлагало ограничить полеты над Украиной.

Тем не менее авиакомпания «Международные авиалинии Украины» получила официальное сообщение от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Подробности здесь на kp.ru.