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Политика14 февраля 2022 17:37

Лидер фракции «Единой России» Владимир Васильев заболел COVID-19

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме получил положительный тест на коронавирус
Мария ПАВЛОВА
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Владимир Васильев инфицирован коронавирусом.

Владимир Васильев инфицирован коронавирусом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получил лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. Об этом в понедельник 14 февраля сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник. Сообщается, что Васильев находится дома.

«У Васильева положительный тест на коронавирус. В настоящее время он дома», - сообщил собеседник агентства.

Владимир Васильев сдал тест еще раз. Если результат снова будет положительным, депутат будет рассматривать вопрос дальнейшего лечения. Есть ли у Васильева какие-либо симптомы коронавирусной инфекции, не сообщается.

Ранее в больницу с диагнозом «коронавирусная инфекция» попал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который не раз заявлял, что был многократно вакцинирован от COVID-19. О том, почему вакцинированные политик оказался в стационаре с ковидом, читайте здесь на kp.ru.

Также сообщалось, что коронавирусом заразился британский принц Чарльз. Позже появилась информация о том, что его супруга Камилла также инфицирована.