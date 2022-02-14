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Политика14 февраля 2022 18:20

Генсек ООН переговорил с главами МИД России и Украины

Генеральный секретарь ООН выразил главам МИД России и Украины обеспокоенность в связи с напряженностью вокруг Украины
Мария ПАВЛОВА
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Генсек ООН Гуттереш переговорил с главами МИД России и Украины.

Генсек ООН Гуттереш переговорил с главами МИД России и Украины.

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в понедельник 14 февраля провел переговоры с главами МИД России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. Переговоры прошли в онлайн-формате, сообщил официальный представитель Гуттереша Стефан Дюжаррик. Генсек ООН переговорил с каждым из министров иностранных дел отдельно, уточнил Дюжаррик.

«Генсек ООН провел виртуальную встречу ранее сегодня с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, он также переговорил не так давно с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой», – сказал пресс-секретарь Гуттереша на брифинге.

В ходе переговоров с Лавровым и Кулебой генсек ООН выразил обеспокоенность в связи со сложившейся вокруг Украины напряженной ситуацией.

Дюжаррик анонсировал выступление Антониу Гуттереша перед прессой, которое пройдет состоится также в понедельник 14 февраля.

Ранее сообщалось, что британский премьер Джонсон призвал все страны участвовать в диалоге с Россией, чтобы не допустить конфликта на Украине. Подробности здесь на kp.ru.