Юрист объяснил, почему решение отстранить Валиеву от награждения нарушает нормы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев прокомментировал решение МОК отстранить от награждения фигуристку Камилу Валиеву, если она окажется в числе призеров в одиночных катаниях.

Россиянке разрешили продолжить участие в соревнованиях и подобная позиция, по мнению эксперта, неправомерна.

Позиция исполкома МОК в данном случае нарушает общее правило Олимпийской хартии. По словам юриста, это решение можно обжаловать в палате Международного спортивного арбитражного суда (CAS).

- Если в момент между результатами соревнований и награждением выявляется положительная допинговая проба, тогда спортсмен автоматом отстраняется. Только на этом основании можно награждение отменить или отложить, — заявил Сергей Алексеев телеканалу «360».

Так как CAS разрешило Валиевой продолжать соревнования, то, по мнению собеседника издания, позиция МОК идет в разрез с нормами Олимпийской хартии о равных стартовых условиях.

- Идет определенная дискриминация Валиевой, — заключил юрист.

Взятая на чемпионате России допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой была отправлена в стокгольмскую лабораторию в срок, позволяющий обработать её результаты до начала Олимпиады, пишет Life.

Ранее фигуристка Камила Валиева впервые высказалась о допинговом скандале на ОИ-2022. Она признала, что последние дни для нее стали очень сложными и она очень устала, сообщает ФАН.