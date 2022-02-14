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Спорт14 февраля 2022 18:29

Юрист объяснил, почему решение отстранить Валиеву от награждения нарушает нормы

Российскую фигуристку допустили до соревнования одиночниц
Елена АКИМОВА
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
Юрист объяснил, почему решение отстранить Валиеву от награждения нарушает нормы

Юрист объяснил, почему решение отстранить Валиеву от награждения нарушает нормы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев прокомментировал решение МОК отстранить от награждения фигуристку Камилу Валиеву, если она окажется в числе призеров в одиночных катаниях.

Россиянке разрешили продолжить участие в соревнованиях и подобная позиция, по мнению эксперта, неправомерна.

Позиция исполкома МОК в данном случае нарушает общее правило Олимпийской хартии. По словам юриста, это решение можно обжаловать в палате Международного спортивного арбитражного суда (CAS).

- Если в момент между результатами соревнований и награждением выявляется положительная допинговая проба, тогда спортсмен автоматом отстраняется. Только на этом основании можно награждение отменить или отложить, — заявил Сергей Алексеев телеканалу «360».

Так как CAS разрешило Валиевой продолжать соревнования, то, по мнению собеседника издания, позиция МОК идет в разрез с нормами Олимпийской хартии о равных стартовых условиях.

- Идет определенная дискриминация Валиевой, — заключил юрист.

Взятая на чемпионате России допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой была отправлена в стокгольмскую лабораторию в срок, позволяющий обработать её результаты до начала Олимпиады, пишет Life.

Ранее фигуристка Камила Валиева впервые высказалась о допинговом скандале на ОИ-2022. Она признала, что последние дни для нее стали очень сложными и она очень устала, сообщает ФАН.