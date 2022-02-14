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Политика14 февраля 2022 19:24

Пентагон: заявление Лаврова по Украине дает время и пространство для дипломатического урегулирования кризиса

В США согласились с заявлением главы МИД РФ Лаврова о том, что «время и пространство» для дипломатического урегулирования украинского кризиса еще есть
Мария ПАВЛОВА
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В Пентагоне заявили, что приветствуют высказывания главы российского МИД о возможности решения проблем безопасности и украинского кризиса дипломатическим путем.

В Пентагоне заявили, что приветствуют высказывания главы российского МИД о возможности решения проблем безопасности и украинского кризиса дипломатическим путем.

Фото: REUTERS

Пентагон заявил, что приветствует высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что для решения проблем безопасности и украинского кризиса нужно «продолжать наращивать» дипломатические усилия. Лавров сказал об этом во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник 14 февраля.

В тот же день пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в интервью CNN прокомментировал заявление Лаврова, отметив, что США приветствует его высказывания.

«Мы приветствуем взгляды, высказанные министром Лавровым, который верит, что все еще есть время и пространство для дипломатии. Мы с этим согласны», - заявил Кирби.

В то же время Кирби заявил, что США видят определенный диссонанс заявлений главы российского МИД и развития ситуации, упомянув о том, что Россия якобы «наращивает силы на границе с Украиной».

Россия не раз напоминала в ответ на претензии Запада о якобы стягивании войск к границам Украины, что российские войска перемещаются исключительно по своей территории и не пересекают границ.