Пентагон: заявление Лаврова по Украине дает время и пространство для дипломатического урегулирования кризиса

В Пентагоне заявили, что приветствуют высказывания главы российского МИД о возможности решения проблем безопасности и украинского кризиса дипломатическим путем. Фото: REUTERS

Пентагон заявил, что приветствует высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что для решения проблем безопасности и украинского кризиса нужно «продолжать наращивать» дипломатические усилия. Лавров сказал об этом во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник 14 февраля.

В тот же день пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в интервью CNN прокомментировал заявление Лаврова, отметив, что США приветствует его высказывания.

«Мы приветствуем взгляды, высказанные министром Лавровым, который верит, что все еще есть время и пространство для дипломатии. Мы с этим согласны», - заявил Кирби.

В то же время Кирби заявил, что США видят определенный диссонанс заявлений главы российского МИД и развития ситуации, упомянув о том, что Россия якобы «наращивает силы на границе с Украиной».

Россия не раз напоминала в ответ на претензии Запада о якобы стягивании войск к границам Украины, что российские войска перемещаются исключительно по своей территории и не пересекают границ.