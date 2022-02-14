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Политика14 февраля 2022 19:29

Госдеп: Посольство США временно переносят из Киева во Львов

Американское посольство в Украине временно переводят из Киева во Львов
Мария ПАВЛОВА
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Энтони Блинкен заявил о временном перемещении посольства США из Киева во Львов.

Энтони Блинкен заявил о временном перемещении посольства США из Киева во Львов.

Фото: REUTERS

Посольство США в Украине, которое размещается в Киеве, будет временно переведено во Львов. Об этом сказано в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, которое было обнародовано в понедельник 14 февраля.

«Мы находимся в процессе временного перемещения операций посольства на Украине во Львов», - цитирует заявление Блинкена ТАСС.

Госсекретарь США объяснил такую передислокацию «драматическим ускорением наращивания российский сил» на российско-украинской границе.

Российские ведомства не раз подчеркивали, что войска РФ перемещаются исключительно по своей территории и не пересекают границ.

Ранее сообщалось, что национальная служба гражданской авиации Италии рекомендует авиакомпаниям избегать воздушного пространства Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о покинувших страну олигархах, заявив, что они сами вынесли себе приговор.