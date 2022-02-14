В Госдуму внесли законопроект о праве отказаться от показаний в суде

В Госдуму внесли законопроект о праве на отказ в суде от данных ранее показаний. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Законопроект о праве на отказ в суде от данных ранее показаний, если они были получены с применением насилия в то время, когда на допросе присутствовал адвокат, внесла в Госдуму сенатор Людмила Нарусова. Документ размещен в думской электронной базе в понедельник, сообщает ТАСС.

Законопроект предполагает внесение поправок в ст.75 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Сейчас законодательство не предусматривает отказ в суде от ранее данных показаний, если подсудимый будет мотивировать это тем, что показания были получены с применением насилия в присутствии при допросе адвоката. В пояснении к законопроекту отмечается, что оперативники могут быть заинтересованы в «выбивании» признаний, в том числе у невиновных людей, чтобы раскрыть преступления, где нет весомых доказательств вины. Предполагается, что законопроект сделает применение пыток бессмысленными и не даст привлекать к уголовной ответственности невиновных людей.

Ранее сообщалось, что Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству советовал принять поправку о лишении свободы до одного года за укрывательство тяжких преступлений, которые были совершены в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Подробности здесь на kp.ru.