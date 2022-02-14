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Общество14 февраля 2022 19:49

Мясников посоветовал защищаться от разрушающих мозг инфекций прививкой от пневмококка

Доктор Мясников заявил о важности прививок от пневмококка
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Доктор Мясников рассказал о важности прививок от пневмококка.

Доктор Мясников рассказал о важности прививок от пневмококка.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Теледоктор Александр Мясников заявил о важности прививок от пневмококка. Он привел статистику, что от пневмонии, помимо COVID-19, ежегодно умирают два миллиона человек. Мясников напомнил, что существуют и другие разрушающие мозг инфекции – пневмококк, гемофильная палочка, менингококк.

«Помимо COVID-19, от пневмонии умирают в год два миллиона человек. Это по сей день. А если мы возьмем менингиты, возьмем проблемы другой инфекции – пневмококковый сепсис, например», – сказал врач и телеведущий в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников рассказал, что взрослые люди могут быть носителями этих инфекций, не подозревая об этом. Он заявил о важности прививок от пневмококка для определенной категории граждан.

«Прививка от пневмококка является строго обязательной для людей, у которых нет селезёнки, для детей, особенно с кохлеарными имплантами, а также для пациентов от 19 до 60 лет с хроническими болезнями», - сказал Мясников.

Врач добавил, что эта прививка должна стать обязательной для людей старше 60 лет.

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