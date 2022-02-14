Вирусолог рассказал, сколько антител нужно иметь, чтобы не подхватить «дельту»

Вирусолог рассказал, сколько антител надо, чтобы не заболеть "дельтой". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, сколько антител нужно иметь, чтобы не заразится штаммом коронавирусной инфекции «дельта». Об этом рассказал на Радио России вирусолог член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По словам эксперта, чтобы не заболеть «дельтой», нужно от 1000 до 2000 BAU (единица измерения количества антител), сказал Нетесов, выступая в программе «Посоветуйте, доктор!».

Вирусолог уточнил, что для штамма «омикрон» такая статистика еще не определена.

«Чтобы не заболеть, там, наверное, вообще запредельный уровень, а для того, чтобы не было тяжелого течения, абсолютно точно выше 2000 BAU», - сказал он.

Ранее сообщалось, что Минздрав утвердил получение ковид-сертификатов и QR-кодов по справкам об антителах. Как их получить, читайте здесь.

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