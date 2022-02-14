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Здоровье14 февраля 2022 20:03

Вирусолог рассказал, сколько антител нужно иметь, чтобы не подхватить «дельту»

Вирусолог Нетесов: нужно иметь 2000 BAU антител, чтобы не заболеть «дельтой»
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Вирусолог рассказал, сколько антител надо, чтобы не заболеть "дельтой".

Вирусолог рассказал, сколько антител надо, чтобы не заболеть "дельтой".

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, сколько антител нужно иметь, чтобы не заразится штаммом коронавирусной инфекции «дельта». Об этом рассказал на Радио России вирусолог член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По словам эксперта, чтобы не заболеть «дельтой», нужно от 1000 до 2000 BAU (единица измерения количества антител), сказал Нетесов, выступая в программе «Посоветуйте, доктор!».

Вирусолог уточнил, что для штамма «омикрон» такая статистика еще не определена.

«Чтобы не заболеть, там, наверное, вообще запредельный уровень, а для того, чтобы не было тяжелого течения, абсолютно точно выше 2000 BAU», - сказал он.

Ранее сообщалось, что Минздрав утвердил получение ковид-сертификатов и QR-кодов по справкам об антителах. Как их получить, читайте здесь.

Также узнайте, какие анализы нужно сдать после перенесенной коронавирусной инфекции, чтобы узнать, все ли в порядке с организмом.