WSJ: Сотрудникам посольства США на Украине велели уничтожить документы и компьютеры

При переносе посольства США из Киева во Львов дипломаты уничтожат компьютеры Фото: REUTERS

Госдепартамент США велел сотрудникам американского посольства в Киеве перед переездом во Львов уничтожить важные секретные документы, которые по каким-то причинам невозможно забрать с собой или вывезти за рубеж, а также сетевое оборудование и компьютеры, демонтировать телефоны миссии в украинской столице. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

Собеседник издания пояснил, что «эти меры делают посольство в Киеве непригодным для использования в качестве дипломатического объекта». Сообщается также, что накануне в Штаты с Украины вернулись 56 сотрудников посольства, они привезли с собой «некоторые секретные материалы».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил, что американское посольство временно переносится из украинской столицы во Львов, объяснив такое решение Вашингтона «драматическим ускорением наращивания российских сил» на границе.

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