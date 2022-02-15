«Страна.ua»: Зеленский рассказал, как Украина «поскандалила» с тремя странами из-за нагнетания темы войны

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании его фракции «Слуга народа» в Верховной раде рассказал соратникам, что Киев «поскандалил» с тремя дружественными странами из-за того, что они нагнетают тему «войны с Россией». По его словам, Украиной играют, а киевские власти этому сопротивляются, сообщает интернет-газета «Страна.ua» со ссылкой на источник в партии.

Говоря о «скандале» с партнерами Незалежной, Зеленский также сообщил, что Киеву в конечном итоге удалось найти с ними понимание. Какие именно «три дружественные страны» нагнетали тему войны, он уточнять не стал. Собеседник издания назвал речь главы государства на встрече с депутатами «вдохновляющей»: Зеленский попросил всех объединиться и забыть про ссоры внутри фракции на ближайшие две недели.

К слову, Украина встречает грядущее «вторжение России», которое «назначили» на 16 февраля, новым праздником – Днем Единения. Об этом заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский в своем видеообращении к нации, записанном в понедельник вечером после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Получилось, как ответ, но почему-то адресатами этого обращения видится не Путин, а Байден, Джонсон и все остальные, кто пугал Зеленского неизбежным «нападением России на Украину».

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», - заявил украинцам их президент.

Зеленский также призвал депутатов Верховной рады, которые успели выехать за границу, в течение 24 часов вернуться на Украину. По его словам, власть, в том числе и парламент, должна своим примером подавать гражданам сигналы к единству.