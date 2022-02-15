Белый дом: Пока у Байдена нет планов посетить Украину

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден пока не планирует принять приглашение лидера Украины Владимира Зеленского и отправиться с визитом в Киев. Примерно так ответила на вопросы журналистов на брифинге в понедельник заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«В настоящее время у меня нет никаких планов поездок, о которых я могла бы объявить или которые я могла бы в предварительном порядке анонсировать», - сказала она.

По словам Карин Жан-Пьер, в графике президента «нет подтверждения визита на Украину». Заместительница Джен Псаки добавила, что сейчас в центре внимания Вашингтона «находится продолжение бесед на рабочем уровне, чтобы гарантировать, что мы держим открытой дверь для дипломатии».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 13 февраля Байден и Зеленский уже в третий раз в этом году пообщались по телефону. Их разговор длился около 50 минут, во время беседы украинский президент традиционно просил у Штатов дополнительной финансовой и военной поддержки, а также новых санкций против России.

Кроме того, во время телефонного разговора с главой Белого дома Зеленский попросил американского коллегу «как можно скорее» посетить Киев. Однако, как заявил телеканалу CNN неназванный источник в Вашингтоне, визит Байдена в Незалежную на фоне нынешнего кризиса «крайне маловероятен».

К слову, член Совфеда Алексей Пушков счел такое приглашение странным «с учетом того, что Байден призвал всех американцев срочно покинуть Украину и США уже объявили об эвакуации части своих дипломатов из Киева». Пушков отметил, что создается такое ощущение, будто «президент Украины не в курсе того, что вот уже неделю заявляют в Вашингтоне» о его стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В действиях Запада увидели скрытые санкции против Украины

Богдан Безпалько: Зеленского экономически принуждают к выполнению Минских соглашений (подробности).