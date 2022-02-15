Песков: Путин готов к переговорам по ситуации с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин готов вести переговоры по вопросам, которые касаются ситуации вокруг Украины. Об этом сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналисту телеканала CNN, напомнив, что «прежде всего, президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии», а также что «на самом деле, он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской Федерации».

«Украина — это только часть проблемы, это часть более крупной проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры», - добавил официальный представитель Кремля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 14 февраля, Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Обсуждали, как идут наши переговоры с НАТО. Глава МИД рассказал, что в ведомстве «получили две маленькие бумажки», в которых «сказано: не волнуйтесь, надо продолжить диалог, главное обеспечьте деэскалацию». Лавров отметил, что считает это пренебрежением ключевой нормой, поскольку ни одна организация не может считать себя главной на пространстве ОБСЕ, однако не исключает возможности договориться с западными партнерами.

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