Советник трех президентов США: Америка нажила себе врагов, которых не сможет победить одновременно

Американский политик и публицист Патрик Бьюкенен, июнь 2000 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты за последние десятилетия нажили себе столько политических оппонентов, что Америка может потерять не только свой статус «сверхдержавы», но и целостность, поскольку просто не сможет победить всех «врагов» одновременно. Об этом пишет в статье для издания American Conservative американский политик и публицист Патрик Бьюкенен, который в свое время был старшим советником трех президентов США – Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана.

По его мнению, у американцев «было все и сразу», но они слишком долго стремились быть «незаменимой» державой, «навязывая свою «доброжелательную гегемонию» остальному человечеству» и ради создания «нового мирового порядка» последовательно ввязались в войны в самых разных странах мира.

«Теперь уже мы сами истекаем кровью, отвлекаемся, истощаем себя и идем к расколу», - констатировал бывший советник трех глав Белого дома.

Бьюкенен также отметил, что пока Америка вела крестовый «поход за новый мировой порядок», Россия «оправилась от сокрушительного поражения в холодной войне, а Китай начал выходить из тени США» и стал очень серьезным соперником. При этом, как указал политик, «вызовы исходят от властей стран, объединенных своей решимостью уменьшить мощь и присутствие Соединенных Штатов».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США очень обеспокоены тем, что Китай встал на сторону России в европейских делах, в том числе и по поводу дальнейшего расширения НАТО на восток. А свидетельством такой «молчаливой поддержки», по его словам, стало совместное заявление глав двух стран, принятое на встрече в Пекине.