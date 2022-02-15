Премьер Канады Трюдо готов применить закон о ЧС из-за протестов дальнобойщиков

Массовый протест канадских дальнобойщиков «Конвой свободы» продолжается с января Фото: REUTERS

Чтобы прекратить продолжающиеся с января протесты дальнобойщиков в Канаде, правительство готово впервые в истории страны применить принятый в 1988 году закон о чрезвычайных ситуациях (ЧС). Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил канадский премьер Джастин Трюдо.

По его словам, такая мера в нынешней ситуации совершенно необходима, поскольку позволит «дополнить потенциал провинций и территорий», запретить публичные собрания, а также предоставить полиции дополнительные полномочия: например, штрафовать или арестовывать протестующих, разгонять толпу.

Трюдо подчеркнул, что это временный режим, о привлечении армии речь не идет. Закон о ЧС будет применяться в местах протестов, передает ТАСС.

Ранее премьер заявил, что власти рассматривают все варианты подавления протестов, потребовал от митингующих разойтись по домам, иначе их ждут «суровые последствия», включая лишение свободы и большие штрафы. Также Трюдо пригрозил лишением лицензий компаниям, чьи водители принимают участие в акциях протеста.

Напомним, как писал сайт kp.ru, протесты дальнобойщиков в Канаде продолжаются уже около трех недель. Водители грузовиков выступают против новых правил, по которым чтобы пересечь границу с США, им необходимо либо пройти вакцинацию против коронавируса, либо предъявить тест на ковид, а потом изолироваться на две недели. Это при том, что поездки в Штаты составляют львиную долю поездок канадских дальнобойщиков.

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