США обеспокоены тем, что Китай поддерживает Россию в европейских делах

Официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Китай поддерживает Россию в европейских делах, а свидетельством такой поддержки стало совместное заявление глав двух стран, принятое на встрече в Пекине. Об этом заявил журналистам на брифинге в понедельник, 14 февраля, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Их совместное заявление от 4 февраля стало очередным свидетельством, что Китай решил быть на стороне России в отношении того, что происходит в Европе. Их молчаливая, если хотите, поддержка России вызывает глубокую обеспокоенность и, честно говоря, еще больше дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе», - сказал официальный представитель Минобороны США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 4 февраля, в день открытия зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, президент России Владимир Путин посетил китайскую столицу, в пятницу вечером состоялась его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров главы двух стран подписали совместное заявление, которое продемонстрировало небывалое сближение позиций Москвы и Пекина по большинству международных вопросов, в том числе и по поводу дальнейшего расширения НАТО на восток.

В частности, в документе говорится, что «дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах».

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