Полянский назвал «смехотворными и странными» утверждения СМИ о «вторжении» России на Украину 16 февраля

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал «смехотворными и странными» утверждения американской прессы о том, что наша страна якобы готовится «напасть» на Украину, и даже называют «точную дату» предполагаемого «вторжения» – 16 февраля.

Об этом он заявил в эфире британского телеканала Channel 4, когда его спросили, состоится ли долгожданное «вторжение» в среду.

«Насколько мне известно – нет, и я не вижу причин для этого», - ответил зампостпреда России при ООН.

Дмитрий Полянский добавил, что в качестве даты «нападения» 16-е число этого месяца журналисты называют именно с подачи американских СМИ.

«Это очень смехотворно и странно», - сказал дипломат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он назвал «шедевром пропагандистской войны США» появившиеся в прессе сообщения о том, что наша страна якобы «на 70%» готова к гипотетическому «вторжению» на Украину.

К слову, украинский министр обороны Алексей Резников накануне выразил «абсолютную уверенность» в том, что никакого «вторжения России» не будет.

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