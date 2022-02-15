Пушков удивлен реакцией Киева на перенос посольства США во Львов

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя в своем Telegram-канале переезд американского посольства из Киева на запад Украины, удивился реакции властей Незалежной на такой шаг Вашингтона.

По его мнению, перенос посольства США из столицы страны во Львов «должен был бы стать главным предметом озабоченности Зеленского», поскольку «это означает, что США готовы перестать считать Киев подлинной столицей Украины и бегут из Украины».

«Но в Киеве по этому поводу молчат все – от президента до главы МИД. Словно есть некая договоренность не мешать американцам исполнять свою партию. Ситуация между парадоксом и фарсом», - написал Пушков.

Как отметил российский сенатор, «самое поразительное в этой истории состоит в том, что в Киеве, судя по всему, не ощущают той угрозы, о которой все время твердят США».

«Более того: пытаются опровергать предупреждения из-за океана и не реагируют на практические действия администрации США», - добавил Алексей Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил, что американское посольство временно переносится из украинской столицы во Львов, объяснив такое решение Вашингтона «драматическим ускорением наращивания российских сил» на границе.

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