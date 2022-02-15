Spiked: Высокомерие и невежество главы МИД Британии ухудшили отношения с Россией

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс Фото: REUTERS

Высокомерие и невежество министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, которые она проявила во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, привели к ухудшению отношений с Россией. Об этом в статье для интернет-журнала Spiked пишет обозреватель Мэри Дежевски.

«Лиз Трасс пробыла с визитом в Москве чуть более суток, однако успела подтвердить все предубеждения России о британской дипломатии: высокомерие, неприветливость, приверженность к лицемерным нравоучениям о «ценностях». К этому списку она добавила кое-что еще — невежество», - отмечает автор публикации.

По мнению Мэри Дежевски, визит новой главы МИД в Москву «позором» для Соединенного Королевства. В качестве примера невежества Трасс она привела заявление главы английской дипломатии, что Британия «никогда не признает» суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Обозреватель считает, что эта ошибка Трасс поставила вопрос: «зачем она вообще приехала в Россию?»

«Зачем лететь из Лондона в заснеженную Москву и заявлять о том, что британские официальные лица уже неделями говорят о России и Украине? И в итоге случайным образом продемонстрировать, что ты не разбираешься в том, о чем говоришь?» - возмущается журналист.

Дежевски предположила, что Трасс собиралась вести себя, как «железная леди» Маргарет Тэтчер, но ей не хватило ни твердости, ни знаний.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на встрече с Лавровым гостья из Лондона бесцеремонно заявила, что Россия должна немедленно отвести войска от границ с Украиной. Лавров на это резонно заметил, что наши военные находятся на своей территории и ничего не нарушают. В шутку он спросил у британской коллеги: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?»

— Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами, — с металлом в голосе ответила Трасс после некоторого замешательства.

Позже она объяснила недоразумение тем, что ей казалось, будто названные российским дипломатом области принадлежат Украине: «В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области являются частью суверенной России».

К слову, до этого Трасс заявляла о поддержке странам Балтии через Черное море, а также говорила, что в древние времена Киев пережил сначала монгольское нашествие, а потом татарское.

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