Премьер Японии намерен обсудить с Зеленским ситуацию на Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида Фото: REUTERS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен во вторник, 15 февраля, провести первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить с ним безопасность японских граждан, которые еще остаются на украинской территории, передает телеканал Fuji TV со ссылкой на правительственные источники в Токио.

По информации собеседников канала, Фумио Кисида также планирует обменяться с Зеленским мнениями по вопросу возможностей дипломатического урегулирования кризиса, связанного с ситуацией вокруг Незалежной.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее МИД Японии неоднократно призывал граждан страны немедленно покинуть Украину. В Токио определили уровень опасности на украинской территории как четвертый, максимальный. В заявлении японского МИД говорилось о том, что «на границе с Украиной наблюдается усиление военного присутствия России, напряженность растет, ситуация остается непредсказуемой».

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают.