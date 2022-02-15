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Политика15 февраля 2022 3:58

Блинкен сообщил, что США предложили Украине миллиард долларов в долг

Эту сумму госдеп выделит для поддержки проведения реформ в стране
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: REUTERS

Вашингтон предложил Киеву взять у американских властей в долг сумму до одного миллиарда долларов, деньги должны пойти на проведение дальнейших реформ на Украине. Об этом в понедельник, 14 февраля, объявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Власти Соединенных Штатов предлагают Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до одного миллиарда долларов для поддержки ее программы экономических реформ и продолжения взаимодействия с Международным валютным фондом (МВФ)», - говорится в заявлении главы госдепа.

По мнению Блинкена, «это предложение в сочетании с прочными партнерскими связями между Украиной, МВФ, другими международными финансовыми институтами, Группой семи и иными сторонами, предоставляющими помощь на двусторонней основе, укрепит способность Украины обеспечивать экономическую стабильность, рост и процветание людей перед лицом дестабилизирующих действий России».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне вечером украинский министр обороны Алексей Резников выразил «абсолютную уверенность» в том, что никакого «вторжения России» не будет. По его словам, весь «этот кризис», связанный с постоянными заявлениями Запада о «вторжении» России в первую очередь «носит информационный характер».

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