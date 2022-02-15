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Экономика15 февраля 2022 4:36

Экономист рассказал, как повысить пенсию работающим пенсионерам

Экономист Гиринский: работающим пенсионерам проиндексируют пенсию после временного увольнения
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Работающим пенсионерам для индексации пенсии нужно временно уволиться

Работающим пенсионерам для индексации пенсии нужно временно уволиться

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фиксированную часть страховой пенсии, а также индивидуальный пенсионный коэффициент не индексируется работающим пенсионерам с 2016 года, но есть хитрость, которая позволит добиться повышения пенсионных выплат. Об этом заявил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

"Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы, - уточнил Гиринский. - Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать".

По его словам, в этом пути тоже есть явно прослеживающийся недостаток. Речь идет о том, что пенсионеру не так просто найти работу, отметил экономист.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин 28 января 2022 года подписал проект поправок об индексации пенсий на 8,6% неработающим пенсионерам в текущем году.

В бюджете была заложена другая индексация - на 5,9%, однако проиндексировать пенсии на 8,6% предложил глава государства, который во время своего совещания с членами правительства сообщил, что принятые ранее решения не позволят российским гражданам покрыть расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.