Экономист рассказал, как повысить пенсию работающим пенсионерам

Работающим пенсионерам для индексации пенсии нужно временно уволиться Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фиксированную часть страховой пенсии, а также индивидуальный пенсионный коэффициент не индексируется работающим пенсионерам с 2016 года, но есть хитрость, которая позволит добиться повышения пенсионных выплат. Об этом заявил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

"Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы, - уточнил Гиринский. - Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать".

По его словам, в этом пути тоже есть явно прослеживающийся недостаток. Речь идет о том, что пенсионеру не так просто найти работу, отметил экономист.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин 28 января 2022 года подписал проект поправок об индексации пенсий на 8,6% неработающим пенсионерам в текущем году.

В бюджете была заложена другая индексация - на 5,9%, однако проиндексировать пенсии на 8,6% предложил глава государства, который во время своего совещания с членами правительства сообщил, что принятые ранее решения не позволят российским гражданам покрыть расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.