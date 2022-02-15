Что произошло в ночь на 15 февраля

«КП» – о последних новостях на утро 15 февраля 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин готов вести переговоры по вопросам, которые касаются ситуации вокруг Украины. Об этом сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналисту телеканала CNN, напомнив, что «прежде всего, президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии», а также что «на самом деле, он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской Федерации».

Ранее в понедельник, 14 февраля, Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Обсуждали, как идут наши переговоры с НАТО. Глава МИД рассказал, что в ведомстве «получили две маленькие бумажки», в которых «сказано: не волнуйтесь, надо продолжить диалог, главное обеспечьте деэскалацию». Лавров отметил, что считает это пренебрежением ключевой нормой, поскольку ни одна организация не может считать себя главной на пространстве ОБСЕ, однако не исключает возможности договориться с западными партнерами.

Владимир Путин в этот день принял в Кремле и Сергея Шойгу. В самом начале российский лидер напомнил, что наши военные учения сейчас идут повсеместно: «в различных акваториях океана, на Дальнем Востоке, на юге, на севере, в Центральном военной округе и с нашими друзьями в Белоруссии». Шойгу подтвердил, что войска подтягивают боевую подготовку «практически во всех военных округах». Особое внимание уделяют «действиям противника на море и под водой». В частности, глава Минобороны рассказал президенту, как нашим военным пришлось три часа выдворять чужую подлодку с территории России.

Высокомерие и невежество главы МИД Великобритании Элизабет Трасс, которые она проявила во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, привели к ухудшению отношений с Россией, считает обозреватель Мэри Дежевски. По ее словам, «Лиз Трасс пробыла с визитом в Москве чуть более суток, однако успела подтвердить все предубеждения России о британской дипломатии: высокомерие, неприветливость, приверженность к лицемерным нравоучениям о «ценностях». К этому списку она добавила кое-что еще — невежество».

Тем временем спецкор «КП» Дмитрий Стешин побывал на передовых позициях в Донбассе, и узнал, что думают о вероятности новой войны на фронте люди, живущие в регионе, где уже восьмой год идут боевые действия.

К слову, Украина встречает грядущее «вторжение России», которое «назначили» на 16 февраля, новым праздником – Днем Единения. Об этом заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский в своем видеообращении к нации, записанном в понедельник вечером после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Получилось, как ответ, но почему-то адресатами этого обращения видится не Путин, а Байден, Джонсон и все остальные, кто пугал Зеленского неизбежным «нападением России на Украину».

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», - заявил украинцам их президент.

Зеленский также призвал депутатов Верховной рады, которые успели выехать за границу, в течение 24 часов вернуться на Украину. По его словам, власть, в том числе и парламент, должна своим примером подавать гражданам сигналы к единству.

А еще он на заседании фракции «Слуга народа» в Верховной раде рассказал соратникам, как Киев «поскандалил» с тремя дружественными странами из-за того, что они нагнетают тему «войны с Россией». По его словам, Украиной играют, а киевские власти этому сопротивляются.

Кстати, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя переезд американского посольства из Киева на запад Украины, удивился реакции властей Незалежной на такой шаг Вашингтона. По его мнению, перенос посольства США из столицы страны во Львов «должен был бы стать главным предметом озабоченности Зеленского», поскольку «это означает, что США готовы перестать считать Киев подлинной столицей Украины и бегут из Украины».

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