Эпидемиолог объяснил скачки заболеваемости коронавирусом в статистике

Скачки заболеваемости в статистике могут быть связаны с популярными днями тестирования Фото: REUTERS

Видимость скачков заболеваемости коронавирусом в суточной статистике возникает из-за того, что россияне чаще выбирают для тестирования дни в начале недели, в то время как в выходные эту процедуру проходят реже всего. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский.

"У нас может быть чисто технически такой подъем в середине недели, когда приходят результаты обследований, проведенных в понедельник и вторник, — тех, которые не были сделаны в субботу и воскресенье, - констатировал ученый. - Эти факторы накладываются, и поэтому создается впечатление скачков заболеваемости".

Он также напомнил, что у России очень обширная территория. Поэтому периоды подъема и спада заболеваемости в различных регионах могут не совпадать.

"Сначала мы видели сильный подъем заболеваемости в Москве, потом некоторое снижение числа новых случаев, в то время как на остальных территориях России еще продолжается устойчивый рост, это вполне закономерное явление", - аргументировал Покровкий.

По его словам, подъем заболеваемости длится как правило одну-две недели, после чего следует устойчивое снижение.

Как ранее писал сайт kp.ru, пандемия коронавирусной инфекции еще далека от своего завершения, а в мире еще появятся новые штаммы COVID-19, заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

Напомним, по данным на 14 февраля 2022 года, в России за сутки выявили 180 456 новых случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщают в Оперштабе, наибольшее число заболевших на этот раз зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 11 384.