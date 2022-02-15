Глава Госсовета Италии Фраттини согласился с Путиным в вопросе ухода от однополярности

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин был прав, когда на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году говорил о том, что нужно преодолеть однополярность мира, заявил РИА Новости председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.

"В этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок", - подчеркнул политик.

По его словам, мир уже изменился, и это понимают даже в Соединенных Штатах. Бурный рост России, Китая и Индии сделал мир многополярным, тем самым выведя международное сотрудничество на новый уровень, констатировал Фраттини.

Напомним, 10 февраля 2007 года президент России во время выступления в Мюнхене произнес речь, которую позже назвали "Мюнхенской речью Путина". В частности, он тогда говорил о том, что наша страна не принимает вашингтонскую политику "однополярного мира", а также о тщетности "навязывания стереотипов" и опасности дальнейшего расширения НАТО на Восток.