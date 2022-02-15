В МОК объяснили отмену награждения российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Россияне выиграли командный турнир в фигурном катании, но награждение перенесли на неопределенный срок Фото: REUTERS

Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения российских фигуристов, занявших первое место в командном турнире, так как медали нужно вручить "правильным людям" и не переигрывать этот процесс впоследствии. Как сообщает "КП-Спорт", соответствующее заявление сделал на брифинге член МОК Денис Освальд.

"Мы хотим вручить медали "правильным людям". Пока не прояснится ситуация, было ли допинговое нарушение, вручать медали мы не будем, - подчеркнул Освальд. - На данный момент справедливо по отношению к каждому спортсмену, что медалей пока вручаться не будет".

Спортивный чиновник уточнил, что церемонию обязательно проведут, когда в вопросе о ситуации с сомнительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой будет окончательная ясность.

Как ранее писал сайт kp.ru, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

Это связано с тем, что 15-летняя фигуристка Камила Валиева в центре допингового скандала. В допинг-пробе спортсменки, взятой еще в декабре 2021 года, обнаружили триметазидин. В то же время суд подтвердил право Валиевой участвовать в Олимпиаде.