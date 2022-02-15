Глава Минобороны Японии выразил обеспокоенность учениями России в Тихом океане Фото: Артем КИЛЬКИН

Токио обеспокоен военными учениями Тихоокеанского флота России, заявили министр обороны Японии Нобуо Киси во время пресс-конференции.

По словам главы японского Минобороны, Россия активизировала свои силы в Японском и Охотском морях «для демонстрации возможностей» на востоке. С этой же целью проводятся перемещения российских войск у границ с Украиной, считает он.

«Мы следим за этим с существенной обеспокоенностью», – заявил Киси.

Как отметил министр, с 1 февраля 2022 Япония зафиксировала активность 24 военных судов РФ в Тихом океане.

Ранее появилась информация, что Япония получила уведомление от России о грядущих ракетных учениях в районе южной части Курильских островов. Маневры будут проходить с 7 февраля 2022 года. Как уточнила газета Sankei со ссылкой на источники в японском правительстве учения пройдут в зоне к востоку от Хоккайдо, включающей Курилы и пролив Лаперуза. Маневры будут проходить в течение февраля, с перерывами.

Позже генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что японский кабмин выразил протест из-за учений. Он назвал действия России неприемлемыми.