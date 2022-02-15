МОК выяснил, как запрещенное вещество попало в организм фигуристки Валиевой

Камила Валиева Фото: REUTERS

Международный олимпийский комитет установил, как запрещенное вещество, из-за которого допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой показала положительный результат, попало в организм спортсменки. Об этом сообщает в Twitter журналист издания USA Today Том Шад со ссылкой на слова главы дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда.

Освальд заявил, что триметазидин попал в организм Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. По его словам, именно это послужило ключевым аргументом для отмены ее отстранения от Олимпиады – 2022 в Пекине.

Напомним, триметазидин считается допингом с 2014-го года. В спорте его используют так же, как печально известный мельдоний – считается, что триметазидин помогает сохранить сердце при повышенных нагрузках.

Как ранее писал сайт kp.ru, Камила Валиева продолжит выступление в личном первенстве Олимпиады 2022 в Пекине. Соответствующее решение принял Спортивный арбитражный суд в понедельник, 14 февраля 2022 года.