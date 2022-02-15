Захарова заявила, что у Киева нет смелости сказать о нежелании выполнять минские соглашения

Мария Захарова Фото: REUTERS

У Киева не хватает сил и смелости, чтобы заявить, что он не будет выполнять минские соглашения, заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Силы и смелости сказать, что они более не привержены и не будут выполнять минские договоренности - этих сил у них нет, потому что они понимают, что все международное сообщество, наоборот, подчеркивает их актуальность и безальтернативность", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о "российских" условиях вышеупомянутых соглашений – это "настоящий фарс", так как единственное требование РФ заключается в соблюдении договоренностей Киева с Донецкой и Луганской народными республиками.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто назвал минские соглашения единственным решением ситуации на Украине.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал минские соглашения "невыполнимыми". Их выполнение означает уничтожение страны, заявил он.